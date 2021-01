Calvados. La Ville de Caen obtient le label "Station de tourisme" par l'État

Ce mardi 19 janvier, l'État a remis le label "Station de tourisme" à la Ville de Caen. Ce label a été décerné à la municipalité car elle répond à neuf critères spécifiques, à savoir : l'accès et la circulation, l'accès à Internet, les hébergements touristiques, l'accueil, l'information et la promotion, les activités et les équipements sur le territoire, l'urbanisme et l'environnement ou encore l'équipement sanitaire et la gestion des déchets au sein de la ville.

Le label est valable pendant 12 ans.