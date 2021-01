[Vidéo] Caux Seine Agglo. À Lillebonne, organisation millimétrée au centre de vaccination

"Le chemin se fait en marchant", rappelait Virginie Carolo, présidente de Caux Seine Agglo, à l'occasion du coup d'envoi de la vaccination à Lillebonne, mardi 19 janvier. La salle polyvalente des Aulnes a été transformée pour devenir l'un des cinq premiers centres du pays de Caux. Ici comme ailleurs, l'organisation dépend de l'approvisionnement en vaccins. "Pour le moment, nous en sommes à 70 doses par jour, mais le dispositif pourra être doublé si le nombre augmente", poursuit l'élue. Personnels hospitaliers et libéraux accueillent les patients de plus de 75 ans ou personnes à risque (sur présentation d'une ordonnance). "Les accompagnants ne pourront pas se faire vacciner au passage", rappellent les organisateurs. Inutile de se présenter sans avoir pris rendez-vous, même s'il est compliqué d'obtenir un créneau. "Les numéros, national et régional, sont saturés. En cas de grosse difficulté, les personnes peuvent se tourner vers les Centres communaux d'action sociale", poursuivit Virginie Carolo, qui rappelle que la campagne va s'étirer sur plusieurs mois.

À leur arrivée, les patients sont guidés par un parcours fléché. Après une prise de température et un rapide questionnaire de santé à remplir, ils sont orientés vers un médecin pour s'assurer de l'absence de contre-indications. Suit ensuite l'injection, avant quinze minutes de contrôle.