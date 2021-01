Saint-Laurent-de-Cuves. La 20e édition du festival Papillons de Nuit encore reportée

Le festival Papillons de Nuit à Saint-Laurent-de-Cuves n'aura pas lieu les 21,22 et 23 mai 2021, comme l'avaient annoncé les organisateurs en renonçant définitivement à l'édition 2020 à cause de l'épidémie de Covid-19. Les organisateurs annoncent ce mardi 19 janvier un nouveau report de la 20e édition. Celle-ci aura lieu les 20,21 et 22 août. "En le décalant en août, nous nous laissons la chance, l'opportunité, mais aussi l'espoir de le réaliser, et qui plus est dans de bonnes conditions", expliquent les organisateurs. Ils ont désormais sept mois pour préparer un événement qui accueille traditionnellement plusieurs dizaines de milliers de personnes pendant trois jours dans cette petite commune du sud-Manche, mais dont la tenue reste encore bien indécise.