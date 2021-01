Calvados. Emmanuelle Devos et Swann Arlaud en tournage à Caen

Les acteurs Emmanuelle Devos et Swann Arlaud étaient à Caen ce mardi 19 janvier, pour le tournage du court-métrage Je vous voudrais vous parler de Duras. Un film réalisé par Claire Simon et inspiré de l'œuvre du même nom, écrite par Yann Andréa. Le court-métrage raconte l'histoire d'un homme de 38 ans qui écrit des lettres à Marguerite Duras pendant des années, jusqu'au jour où elle finit par lui répondre. Il finit par la rejoindre, à Trouville, et découvre, avec elle, l'amour.

