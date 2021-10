[Actualisé] Calvados. Emmanuelle Devos et Swann Arlaud en tournage à Caen

Les acteurs Emmanuelle Devos et Swann Arlaud étaient à Caen ces mardi 19 et mercredi 20 janvier, pour le tournage du long-métrage Je voudrais parler... Un film réalisé par Claire Simon et inspiré de l'œuvre Je voudrais parler de Duras, écrite par la journaliste Michèle Manceaux. Le long-métrage relate la relation de Yann Andréa, jeune homme caennais, avec Marguerite Duras, qu'il aborde pour la première fois à Caen, dans le cinéma Lux. Michèle Manceaux avait rencontré Yann Andréa lors d'un entretien et ce dernier s'était confié sur sa liaison avec la célèbre femme de lettres. "Cela avait beaucoup de sens que le long-métrage soit tourné à Caen", raconte Johanne Prat, responsable accueil de tournages Normandie.

Silence ça tourne ce matin à #Caen 🎬🤫 ! Claire Simon réalise actuellement un long-métrage intitulé "Je voudrais vous parler de Duras" avec Emmanuelle Devos et Swann Arlaud, d'après 📘 "Je voudrais vous parler de Duras" de Yann Andréa, éditions Pauvert / Fayard. #Cinéma pic.twitter.com/BTNLnDfz4p — Ville de Caen (@CaenOfficiel) January 19, 2021