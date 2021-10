Le Havre. Pour les étudiants, des salles avec wifi pour travailler… et casser la routine

Casque sur les oreilles, trousse sur le bureau et ordinateur branché, Pauline Rousselle a recréé son espace de travail à la bibliothèque Niemeyer du Havre. "Quand on a le nez dans les cahiers chez soi, on perd la notion du temps", estime la jeune femme de 20 ans, en première année à l'École nationale supérieure maritime. Elle vient régulièrement travailler dans une des salles mises à la disposition des étudiants et lycéens par la Ville. "Je peux profiter du wifi que je n'ai pas chez moi, j'ai toutes les ressources à disposition…", poursuit l'étudiante. Surtout, la bibliothèque permet de casser la routine. "Quand je suis à la bibliothèque, je travaille mes cours, quand je suis chez moi, je fais autre chose. Et, puis au moins ça me fait sortir !", abonde Noémie Lucas, en troisième année de licence, qui reconnaît être plus facilement déconcentrée dans son studio, avec télé, lit et smartphone. "Je me lève à 7 h 45 pour le début des cours en visio à 8 heures, je reste dans mon lit… C'est dur de suivre", poursuit cette Rennaise d'origine.

Les deux étudiantes estiment qu'avoir un but précis leur permet d'éviter le décochage. "Mais certains n'arrivent plus à se motiver, à allumer l'ordinateur… On aimerait tous retourner à la fac."

Chaque semaine, entre 500 et 600 personnes profitent des salles au calme mises à disposition dans les sept bibliothèques du Havre. Dans les quartiers, les Fabriques proposent aussi ce système de réservation, par créneau de deux heures. L'inscription se déroule sur place.

Les inscriptions se font sur place et sont ouvertes à tous. Ici à la bibliothèque Niemeyer.