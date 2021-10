France-Monde. Jean-Pierre Bacri, le bougon bien aimé des Français

Figure singulière du théâtre et du cinéma français, Jean-Pierre Bacri est mort d'un cancer le 18 janvier. Il avait 69 ans. Couronné de cinq Césars pour Smoking/No Smoking, Un air de famille, On connaît la chanson et Le Goût des autres, il était apprécié du public français pour ses personnages de râleur perpétuel : raison pour lui de bougonner encore plus, car il se voyait plutôt en dénonciateur du conformisme, de la docilité ou de l'esprit de clan. “Je partageais son rapport au bien et au mal”, dit Agnès Jaoui. “Il n'était pas méprisant, il était exaspéré par la bêtise humaine”, témoigne l'ex-président du Festival de Cannes, Gilles Jacob. Pour Christian Clavier, “Jean-Pierre était d'une grande culture et d'une grande intelligence”.