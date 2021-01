Athlétisme. Suivez le meeting de Mondeville en direct avec Tendance Ouest

Christophe Lemarié et son équipe organisatrice du Meeting de Mondeville sont des battants. Depuis bientôt 20 ans, ils font vivre l'athlétisme en Normandie et pas question de se laisser abattre par la crise sanitaire. L'événement aura bien lieu et le plateau emmené par Christophe Lemaître promet d'être attractif, dans un format novateur. L'édition 2021 sera exclusivement retransmise sur les réseaux sociaux, à commencer par ceux de Tendance Ouest. Avec, aux commentaires, le duo de choc : Patrick Montel et Dorian Louvet.

Samedi 30 janvier à 20 h 30, suivez le meeting sur le Facebook de Tendance Ouest