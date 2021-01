Seine-Maritime. Un système de covoiturage solidaire pour l'accès à la vaccination

La plateforme est baptisée Caux voiturage solidaire et est en service depuis mardi 19 janvier. Elle permet de mettre en relation des personnes de plus de 75 ans qui ont pris un rendez-vous avec des chauffeurs bénévoles capables de les conduire au centre de vaccination le plus proche. Car aucun ne s'est installé sur le territoire de la communauté de communes Caux Austreberthe, au grand dam de son président Christophe Bouillon. "L''implantation des centres aujourd'hui s'est faite en dépit du bon sens, sans prendre en compte la concentration des personnes de plus de 75 ans ou la question des transports", estime l'élu. Sur sa communauté de communes, plus de 2 000 personnes ont plus de 75 ans. Le territoire compte de surcroît, à Barentin, le Centre hospitalier de l'Austreberthe, spécialisé en gérontologie, "qui aurait pu être un point d'appui".

Pratique. La plateforme est accessible sur le site de la communauté de communes, par téléphone au 06 73 36 67 45 ou auprès de l'une des mairies du territoire.