Athlétisme. Le Meeting de  Mondeville a fait le choix du maintien

Comme à son habitude, Christophe Lemarié, organisateur du Meeting de Mondeville, a pris le taureau par les cornes après l'annonce des dernières mesures gouvernementale anti-Covid. Le Meeting est maintenu et l'équipe d'organisation l'explique : "Ça fait 18 ans qu'on existe, on veut réussir à se rendre visibles." Le pari est pris de diffuser les épreuves sur Internet, avec Patrick Montel et Dorian Louvet aux commentaires. Trois locaux participeront : Flavie Renouard, Antoine Thoraval et Valentin Gondouin. Christophe Lemaître sera aussi de la partie, comme l'Américain Jarret Eaton sur 60 mètres haies. "Quoi qu'il arrive, nous sommes plus motivés que jamais à l'idée de réussir un beau meeting." Rendez-vous samedi 30 janvier.