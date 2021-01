En questions. La CCI de Rouen veut "trouver des solutions pour tenir" pendant le couvre-feu avancé

À l'occasion d'une conférence de presse, Vincent Laudat, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen, s'est exprimé sur le couvre-feu avancé à 18 heures.

En quoi cette mesure risque-t-elle

d'impacter les entreprises ?

Évidemment, elle n'aura pas un bon retour économique. Même si au niveau sanitaire elle peut s'imposer, au niveau économique, ça va être très mauvais. Les bureaux ferment à 17 heures, le temps que les gens rentrent chez eux. Ils n'auront pas le temps de faire leurs courses. Bien entendu, ça va encore plus pousser les commandes sur Internet.

Pour autant, le couvre-feu reste

préférable au reconfinement…

Bien sûr, c'est le principal ! Avec un reconfinement total, on arrête complètement l'économie. Beaucoup d'entreprises ont maintenu l'activité et on n'a pas eu de défaillance importante, parce que les prêts garantis par l'État et le décalage des charges ont eu un effet bénéfique. Mais maintenant, il faut que la totalité des entreprises redémarre. Il y a encore des salariés en chômage partiel dans nos entreprises, il faut que l'on puisse redémarrer l'ensemble de la chaîne économique.

Est-ce que les mois à venir pourraient être des mois de trop pour certaines entreprises en difficulté ?

Les chefs d'entreprise ont prouvé qu'ils sont résilients et courageux, mais je les encourage à venir voir les CCI pour qu'on puisse actionner le maximum de dispositifs. Il faut trouver les solutions pour tenir. Ce serait trop bête de casser des entreprises alors que ça tient jusqu'à aujourd'hui. On demande un dernier coup de reins à ces entreprises et à leurs collaborateurs pour que ça tienne.