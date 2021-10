Covid-19. Comment vont se dérouler les tests dans les établissements scolaires ?

Un million de tests Covid-19 par mois pour les enseignants et les élèves. C'est le projet annoncé par le gouvernement jeudi 14 janvier. Collégiens et lycéens pourraient se faire tester sur la base du volontariat et avec l'accord des parents. "Nous réalisons déjà ces tests pour les enseignants et le personnel, précise Christine Gavini-Chevet, la rectrice de l'académie de Normandie. Généralement, les centres de tests sont dans les lycées. Nous renforçons actuellement, pour étendre la population qui pourra se faire tester. D'un point de vue géographique, il y aura plus de personnes qui pourront aller se faire tester et, en plus, ça va s'étendre aux élèves." Ces centres de tests sont installés dans les endroits où le virus circule activement. Des points mobiles seront également déployés, "dès qu'un cluster sera repéré, pour faire une campagne de tests localisée".

L'objectif de tests en Normandie est autour de 5 % sur le million prévu à l'échelle de la France. Cela correspond à 50 000 tests réalisés par mois en Normandie.