Argentan. Elections régionales : le PCF Normand appelle à l'union de la gauche

Le Parti Communiste fait sa rentrée 2021 en Normandie, avec en ligne de mire la campagne des élections régionales.

Le Parti Communiste prône le rassemblement dès le 1er tour "indispensable si on veut espérer gagner", explique Nicolas Ledentu, secrétaire fédéral du PC ornais, qui précise au nom de ses collègues des quatre autres départements Normands "à partir de cette semaine, on ouvre des négociations avec les différentes forces de gauche : PS, Verts, France Insoumise". Et de préciser : "aucun parti en Normandie n'a le leadership, il nous faut nous rassembler". Premier objectif pour la gauche : "être au second tour, et pour cela, rassembler dès le 1er tour". Il faut, espère Nicolas Ledentu "qu'on débouche rapidement sur un projet et sur une liste d'union". A la tête de cette hypothétique alliance, le PC verrait bien l'un des siens : le député seinomarin Sébastien Jumel. Pour les élections départementales qui auront lieu le même jour, Nicolas Ledentu "n'imagine pas qu'on puisse s'entendre à gauche pour les régionales, et pas pour les départementales".