Roller-hockey : les Spiders de Rouen ont faim

“Nous retrouvons l’échelon (Elite) quitté en 2011 après une saison calamiteuse”, rappelle, heureux, Yohann Labreux, le directeur technique et entraîneur des Spiders. Les Spiders ont retrouvé leur meilleur niveau, au point de disputer une demi-finale de Coupe de France. “Nous avons continué avec nos idées, nos projets et nos joueurs. Entre temps, ces derniers ont accumulé de l’expérience”. Preuve que les Spiders comptent, deux Rouennais (Kevin Beziaud et Thomas Auvray) disputent les championnats du monde sous le maillot tricolore.

En Elite, Rouen “visera les play-offs”. Ambitieux. Sur les 14 joueurs, trois seulement sont partis. Deux Tchèques et un junior les remplacent. “Je conserve toutes mes pièces maîtresses”, se réjouit Yohann Labreux. Dès septembre, les Spiders évolueront dans la Halle Saint-Exupery, après avoir joué longtemps à la MJC Rive Gauche. Le signe d’une reconnaissance de plus.

Le site internet des Spiders de Rouen