Marigny-Le-Lozon. Un jeune de 18 ans blessé dans un accident de deux-roues

Un accident s'est produit à Marigny-le-Lozon, à proximité de Saint-Lô, ce vendredi 15 janvier. Vers 19h45, quelques minutes avant le couvre-feu, rue du mesnil Amey, un deux-roues et une voiture se sont percutés. Les sapeurs-pompiers de Canisy, Marigny et Saint-Lô se sont rendus sur place pour leur porter secours. Le pilote, âgé de 18 ans, est légèrement blessé et a été transporté à l'hôpital de Saint-Lô. La conductrice, une femme de 62 ans, est indemne.