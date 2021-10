Covid-19. Le taux d'incidence stagne, le nombre d'hospitalisations progresse

Un nouveau point sur la situation sanitaire en Normandie a été réalisé par l'Agence régionale de santé ce vendredi 15 janvier. Après une forte augmentation, le taux d'incidence se stabilise mais reste toujours au-dessus du seuil d'alerte. Il atteint 164,6 cas positifs pour 100 000 habitants contre 166,6 il y a trois jours.

Des disparités entre départements

Si dans le Calvados, l'Eure et l'Orne, ce taux d'incidence est en légère baisse, ce n'est pas le cas pour la Manche et la Seine-Maritime. Les taux d'incidence dans ces deux départements augmentent et sont respectivement de 169,8 et 195,6. Le R0, soit le taux de reproduction du virus, continue également de progresser dans la région. Il est désormais de 1,26 (1,08 le 12 janvier).

Selon l'ARS, le nombre d'hospitalisations progresse de manière importante avec 1 302 patients dans les hôpitaux normands, c'est 19 de plus que le 11 janvier. Selon Santé publique France, neuf nouveaux décès enregistrés dans les hôpitaux normands ce vendredi 15 janvier : sept en Seine-Maritime, un dans l'Eure et un dans le Calvados.

Dans ce contexte, des infirmiers, aides-soignants et agents des services hospitaliers volontaires et disponibles sont recherchés pour apporter du soutien aux différents établissements. Ils peuvent s'inscrire à l'adresse https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/.