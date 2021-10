Rouen. 12e édition de Créactifs 2020 : un excellent cru !

Neuf lauréats ont décroché un financement allant de 3 000 à 5 500 euros pour la 12e édition du concours Créactifs, organisé par la Métropole Rouen Normandie. Jeudi 14 janvier, dans les locaux du 108, ont été proclamés les résultats de ce concours permettant aux jeunes, de 18 à 30 ans, de participer à la vie de la collectivité, de favoriser l'égalité des chances et de leur donner l'opportunité d'avoir un financement pour leur projet.

Pour Mélanie Boulanger, vice-présidente de la Métropole en charge de la jeunesse et membre du jury : "Le concours Créactifs est un exemple de soutien de la Métropole à l'égard des jeunes et récompense leur créativité, leur inventivité et leur dynamisme. Le niveau de l'édition 2020 était particulièrement relevé."