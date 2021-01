Normandie. Neige et pluies verglaçantes : deux départements en vigilance orange

Météo France a émis plusieurs bulletins de vigilance pour la Normandie, samedi 16 janvier.

La Manche, le Calvados et l'Orne sont en vigilance jaune neige et verglas. C'est surtout l'est de ces deux derniers départements qui peut être concerné par quelques chutes de neige localisées.

La Seine-Maritime et l'Eure sont en vigilance orange pour la neige et le verglas jusqu'à la mi-journée. Les quelques flocons de la fin de nuit vont rapidement évoluer en pluie. "C'est cette dernière qui peut avoir le plus d'impact en présentant un caractère verglaçant en raison de températures encore légèrement négatives", indique Météo France. Là encore, l'est de ces deux départements est particulièrement concerné. Des chutes de neige sont possibles localement, de 1 à 3 cm, sur les hauteurs.

Attention, des restrictions de circulation sont mises en place pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur les axes routiers nationaux de l'Orne, de l'Eure et la Seine-Maritime : interdiction de doubler et vitesse abaissée de 20 km/h.