Podcast. Jennifer Richard écrit les mémoires d'un marchand d'armes

Pour son livre, Jennifer Richard s'est intéressée au destin de Basil Zaharoff, le plus grand marchand d'armes du début du XXème siècle, ami et complice de tous les chefs d'Etat. A travers les mémoires glaçantes de son personnage, elle nous livre un véritable traité de philosophie sur la liberté et ce que l'on en fait.

Basil Zaharoff, le diable ?

Des pages extrêmement bien écrites sur le pouvoir, l'argent et l'intelligence qui font écho à quelques figures qui règnent aujourd'hui, un siècle après Basil Zaharoff, sur notre monde contemporain avec le même cynisme, parfois sous couvert de philanthropie et sans forcément vendre des armes.

Entretien avec Jennifer Richard pour le podcast "Des bouquins dans les poches" :

Couverture "Le diable parle toutes les langues" - Jennifer Richard - Albin Michel

Le diable parle toutes les langues - Jennifer RICHARD - Editions Albin Michel