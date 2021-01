Montivilliers. Contraint par le couvre-feu, cet hypermarché ouvrira plus tôt

Les files d'attente risquent de s'allonger, en fin d'après-midi, dans les magasins, contraints de baisser le rideau à 18 heures, à partir de samedi 16 janvier. "On va perdre des créneaux horaires très importants, déplore Géry Mann, directeur d'Auchan Montivilliers, il y a une organisation à retrouver." A la sortie des bureaux, les clients sont souvent nombreux. "Certains jours, on double le chiffre d'affaires l'après-midi par rapport au matin. Il faut forcément envisager une perte de chiffre d'affaires."

"Fluidifier au maximum

les fins de journées"

Pour compenser en partie cette fermeture anticipée, le magasin accueillera désormais ses clients dès 7 h 30, tout comme le drive. "Ce service fonctionne d'ores et déjà très bien, et sans doute encore mieux avec le couvre-feu", parie le directeur. "On peut envisager des renforts avec les salariés qui finissaient à 21 heures pour avoir davantage de monde avant la fermeture et fluidifier un maximum les fins de journée." Étendre l'ouverture dominicale à la journée entière n'est en revanche pas envisagé, même si un arrêté préfectoral l'autorise en janvier.

Outre les week-ends, Géry Mann s'attend à voir du monde le mercredi après-midi. "C'est ce qu'ont constaté nos confrères installés dans les départements déjà concernés par le couvre-feu. Des parents viennent faire leurs courses, alors qu'habituellement ils étaient pris par les activités extra-scolaires."