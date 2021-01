Normandie. Téléphonie mobile : contre les zones blanches, 23 antennes-relais en plus

Connaissez-vous le "New Deal Mobile" ? Il s'agit de l'accélération de l'implantation des relais de téléphonie mobile 4G, là où des zones blanches subsistent.

Dans notre région, neuf implantations de nouveaux pylônes ont ainsi été actées au mois de décembre : deux en Seine-Maritime, à Campneuseville et à Bois-Héroult ; trois dans la Manche, à Cerisy-la-Forêt, Sausseménil, et Saint-Georges-de-Rouelley ; quatre dans l'Eure, à Freneuse-sur-Risle, Saint-Benoît-des-Ondes, Saint-Victor-Epine et à Giberville.

14 autres implantations sont actées depuis ce mois de janvier. Une seule dans la Manche, à La Hague ; trois en Seine-Maritime, à Drosay, Buthot et Vatteville-la-Rue ; quatre dans l'Eure, à Saint-Cyr-de-Salerme, Mesnil-en-Ouche, Chennebrun et à Saint-Philbert-sur-Risle ; six dans l'Orne, à Perche-en-Nocé, La Ferté-en-Ouche, Igé, Sainte-Honorine-la-Guillaume, Avrilly et à Saint-Georges-d'Annebecq.

Les opérateurs de téléphonie ont 24 mois pour les rendre opérationnels, au rythme national de 6 à 800 par an.