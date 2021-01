Agglomération du Cotentin. Une année 2021 tournée vers la mer et la jeunesse

Le président de la communauté d'agglomération du Cotentin David Margueritte a présenté, mercredi 13 janvier, les grandes perspectives pour l'agglomération en 2021. Une année qui marquera "une nouvelle ère dans l'histoire du Cotentin" a-t-il déclaré. Le premier axe sera maritime. "Au printemps, nous présenterons nos orientations stratégiques. L'idée, c'est de cultiver les produits issus de la mer, d'avoir une stratégie d'image et d'influence à l'échelle du pays, de développer un écosystème de recherches autour des potentialités maritimes, et enfin, de travailler à nos débouchés portuaires." L'attractivité du territoire passe aussi par l'offre de formation. L'actuel vice-président de la Région, chargé de la formation et de l'apprentissage, a cité, entre autres, le projet d'implantation d'une école de cuisine des produits de la mer. "Nous sommes en discussion avec les candidats intéressés et le chef Bernard Leprince." Pour l'heure, deux possibilités d'implantation sont privilégiées. "Je mettrai beaucoup d'énergie pour que ce projet voie le jour dans les 18 mois à venir." A l'agenda également : la refonte des locaux actuels d'Intechmer. "J'espère les premiers coups de pioche avant la fin du premier semestre 2021", confie-t-il. Enfin, un nouveau bâtiment pour l'école d'infirmière et de soignants (IFSI) ouvrira en 2023. Jusqu'à 370 élèves pourront y être accueillis, contre 302 inscrits aujourd'hui.