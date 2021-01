Orne. Covid-19 : sept centres de vaccination pour les plus de 75 ans

Depuis vendredi 15 janvier, toute personne âgée de plus de 75 ans, ou souffrant de maladies graves, a été invitée à s'inscrire sur Internet ou par téléphone, pour aller se faire administrer les deux injections de vaccin contre la Covid-19.

Dans le département de l'Orne, sept centres de vaccination ouvriront dès le lundi 18 janvier, à Alençon, Flers, Argentan, L'Aigle, Domfront, Mortagne et Bagnoles-de-l'Orne. Ce grand nombre de lieux par rapport à une faible population (l'État recommandait seulement un centre pour 100 000 habitants) et s'explique par le caractère très rural de l'Orne mais aussi par le grand âge de sa population : 35 000 Ornais sont âgés de plus de 75 ans. Les centres de vaccinations seront ouverts cinq ou six jours sur sept. "Néanmoins, il va falloir être patient, cela prendra plusieurs mois pour vacciner tous ceux qui le souhaitent", précise la préfète Françoise Tahéri. Cette vaccination s'ouvrira ultérieurement (à une date aujourd'hui non fixée) aux personnes âgées de plus de 65 ans. Et ainsi de suite...

Mais malgré ces sept centres de vaccination répartis sur tout le département, certaines personnes âgées restent très isolées dans la campagne. Pour assurer leur transport, la préfète en appelle à la solidarité, d'abord de leur famille, mais les maires (via les Centres communaux d'action sociale) et les associations d'aide à la personne se mobilisent aussi.

Dans les prochains jours, des solutions mobiles de vaccination vont également être mises en place pour aller au plus près de la population. Des centres de vaccination fixes, mais éphémères, pourraient également voir le jour dans certaines communes. Parallèlement à cette vaccination des plus de 75 ans, la vaccination des personnels de santé, pompiers, personnes travaillant dans les services à la personne, se poursuit. De nouvelles doses de vaccins sont attendues à partir de ce samedi 16 janvier pour vacciner tous les résidents volontaires des Ehpad de l'Orne, et qui n'auraient pas encore pu être vaccinés. À la date du 15 janvier, 4 061 Ornais avaient déjà reçu leur première dose de vaccin et le processus devrait considérablement s'accélérer dans les prochains jours.

À partir du lundi 18 janvier, la vaccination contre la Covid-19 est ouverte uniquement sur inscription (sur santé.fr ou au 02 79 46 11 56) à tous les plus de 75 ans, ainsi qu'aux personnes souffrant de certaines pathologies graves (type diabète ou forte obésité). Lors du rendez-vous pour se faire vacciner, il faut venir muni de sa carte vitale, ainsi que d'une pièce d'identité.