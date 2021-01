Valognes. Covid-19 : une demi-journée de vaccination pour les professionnels de plus de 50 ans 

A Valognes, sur le site du Centre Hospitalier public du Cotentin (CHPC), la campagne de vaccination continue samedi 16 janvier. Les sapeurs-pompiers, ambulanciers, aides à domicile et professionnels de santé libéraux de plus de 50 ans ou présentant des risques de développer une forme grave pourront se faire vacciner contre la Covid-19. Après la prise de rendez-vous, par téléphone, le patient rencontre le Docteur Abbas, en charge de la vaccination. "Après l'injection du vaccin, on garde le patient en surveillance pendant 15 minutes pour vérifier qu'il n'y ait pas d'effets indésirables immédiats", explique-t-il.

Alors que le début de la campagne a démarré au ralenti (avec cinq professionnels vaccinés lundi 11 janvier à Valognes), cette fois, jusqu'à 120 professionnels pourront être vaccinés en fonction de la demande. Parmi les premiers vaccinés lundi 11 janvier, Catherine, 62 ans : "Je suis biologiste de formation donc je trouve ce vaccin très prometteur. De toute façon, vous ne pouvez être que gagnant !", estime cette pharmacienne de profession.