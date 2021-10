Italie: Giuseppe Conte à la manoeuvre pour sauver son gouvernement

M. Conte s'est rendu dans l'après-midi au palais du Quirinal pour s'entretenir avec le président de la République Sergio Mattarella, figure très respectée en Italie et arbitre en cas de crise gouvernementale. Selon un communiqué de la présidence publié à l'issue de cette rencontre, le Premier ministre a "exprimé sa volonté de présenter devant le parlement les clarifications politiques nécessaires".

Dans la matinée, sénateurs et députés avaient d'ailleurs suspendu leurs travaux et demandé à M. Conte de venir s'expliquer au Parlement sur la manière dont il entend sortir de cette crise politique. Le chef du gouvernement devra de toute manière tôt ou tard s'assurer qu'une majorité est encore prête à soutenir l'exécutif après le lâchage d'Italia Viva (IV), le parti de M. Renzi.

Ce départ lui fait théoriquement perdre la majorité au Sénat, mais selon les médias italiens un certain nombre de sénateurs seraient prêts à rallier le gouvernement actuel, alors que le pays affronte la pandémie qui a déjà fait plus de 80.000 morts, doublée d'une crise économique marquée par la plus grave récession depuis l'après-guerre.

Ce serait d'ailleurs la piste privilégiée par le Parti démocrate (PD, centre gauche), poids lourd de la coalition avec le Mouvement 5 Etoiles (M5S). Le ministre de l'Economie Roberto Gualtieri, membre du PD qui est aussi l'ancienne formation de M. Renzi, a estimé jeudi que "l'ouverture d'une crise gouvernementale en pleine pandémie (...) est un acte d'irresponsabilité sans précédent".

Le ministre aura d'ailleurs la tâche délicate d'expliquer la crise italienne à ses interlocuteurs européens lundi lors d'une sommet de l'Eurogroupe. Selon une source européenne à Bruxelles, "la vie dans les sociétés démocratiques est compliquée et en Italie encore plus que dans d'autres pays (...) Je me rassure avec le fait que qu'à la fin l'Italie semble toujours réussir à trouver des solutions à ces problèmes".

Prendre son temps?

"D'après ce que je comprends la situation n'est pas aussi dramatique qu'elle n'en a l'air", a conclu ce responsable à propos de la crise en cours dans la troisième économie de la zone euro.

Selon Il Corriere della Sera, l'un des principaux journaux italiens, l'idée de M. Conte serait d'abord de "prendre son temps pour le bien de l'Italie" et de faire adopter les principales mesures de soutien à l'économie avant de présenter formellement sa démission au président de la République, qui pourrait aussitôt lui donner un mandat pour former un nouveau gouvernement.

M. Conte "veut prendre son temps, en mettant la crise entre parenthèse pendant quelques jours, peut-être jusqu'au 20 janvier, de manière à assurer le vote" et l'adoption de plusieurs mesures économiques importantes, estime aussi La Repubblica, le grand quotidien proche de la gauche.

Plusieurs options sont désormais sur la table face à M. Conte. Un nouveau gouvernement Conte, avec la même majorité composée principalement du M5S et du PD avec le soutien d'Italia Viva, reste théoriquement possible mais très improbable après la vigueur des attaques de Matteo Renzi.

Autre issue possible, celle privilégiée par le PD: un gouvernement Conte avec une majorité différente incluant quelques élus indépendants ou de l'opposition qui permettraient de compenser le départ des troupes de Renzi.

Il reste enfin le scénario excluant M. Conte, l'actuelle majorité choisissant un nouveau président du Conseil, ou encore celui d'élections anticipées, réclamées par l'extrême droite de Matteo Salvini, même si l'organisation d'un scrutin reste le choix le moins probable en pleine pandémie.

Jeudi soir, l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi, président de Forza Italia (droite), doit s'entretenir par téléphone avec Matteo Salvini pour faire le point et se mettre d'accord sur une stratégie commune. Silvio Berlusconi, 84 ans, est actuellement hospitalisé à Monaco pour des problèmes d'arythmie cardiaque.