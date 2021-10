Caen. Le couvre-feu à 18 heures ? "Une perte de 20 à 30 % de notre chiffre d'affaires"

À partir de ce samedi 16 janvier, ils devront être rentrés pour 18 heures, comme tous les Français, en raison du couvre-feu avancé annoncé par Jean Castex ce jeudi 14 janvier. Une nouvelle annonce qui ne satisfait pas les commerces qui se basent essentiellement sur une clientèle de centre-ville ou de bureau, comme l'explique Sylvie Rahmani, co-gérante de la fromagerie Aux Fromages de France à Caen. "La rue Saint-Jean est très passante à la sortie du travail." Son compagnon Fabrice Perchey poursuit : "Comment les actifs qui terminent à 18 heures vont-ils faire leurs courses ? Avec ce couvre-feu avancé, on estime que l'on va perdre entre 20 et 30 % de chiffre d'affaires."

"Cela peut pénaliser la clientèle active" Impossible de lire le son.

Pour rattraper cette clientèle d'actifs, ils pensent déjà à se réorganiser. "D'habitude, on est fermés de 13 heures à 15 heures, mais là, on va assurer un service continu le midi. C'est moins de confort, mais nos enfants seront peut-être contents que l'on rentre plus tôt", sourit Fabrice Perchey, bien conscient qu'il ne fait pas partie des plus à plaindre.