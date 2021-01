Cherbourg-en-Cotentin. Un trafic de stupéfiants démantelé : quatre personnes en garde à vue

Environ 60 gendarmes des unités de la compagnie de Cherbourg-en-Cotentin, des Monts d'Aunay, de Caen, Bayeux et Falaise ont été déployés lundi 11 janvier à Brix, Anneville-en-Saire et Cherbourg même. Ils ont procédé aux interpellations de quatre personnes à leur domicile, dans le cadre d'une affaire de trafic important de stupéfiants. "Un réseau bien organisé", confient les gendarmes. Près de 3 900 euros en numéraire, des pièces d'or et d'argent, pour une valeur d'environ 1 300 euros, ont été découverts lors des perquisitions, ainsi que 308 grammes d'héroïne, 600 grammes d'herbe de cannabis et une chambre de culture de cannabis. Enfin, un véhicule et plusieurs téléphones et tablettes ont été saisis.

Quatre personnes ont été placées en garde à vue et 24 consommateurs présumés ont été auditionnés. En comparution immédiate le jeudi 14 janvier, les mis en cause comparaîtront finalement devant le tribunal correctionnel le jeudi 11 février. En attendant, trois sont actuellement écroués et le dernier sous contrôle judiciaire, d'après la compagnie de Cherbourg.