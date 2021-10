Alençon. Il y a 35 ans, le chanteur ornais Daniel Balavoine trouvait la mort au Mali

Le 14 janvier 1986, lors de sa 14e étape, le Paris-Dakar est endeuillé. Thierry Sabine, créateur de cette compétition, le chanteur Daniel Balavoine, présent pour la pose de pompes à eau, le pilote et deux passagers dont un journaliste ont trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère.

Vers 19 heures ce jour funeste, alors que soufflent de violentes bourrasques, l'hélicoptère tacle le sommet d'une dune. Puis l'engin se désintègre sur près de 150 mètres, après plusieurs loopings en plein désert. Tous les passagers sont morts sur le coup.

Daniel Balavoine avait connu le succès avec son rôle de Johnny Rockfort dans l'opéra-rock Starmania. Puis, en un peu plus de dix ans, il a écrit et composé plus d'une centaine de titres. Il demeure l'un des artistes francophones les plus populaires, grâce à des tubes comme Tous les cris les SOS, Mon fils ma bataille, ou encore L'Aziza. Daniel Balavoine était né le 5 février 1952, au 65 rue de Bretagne à Alençon. S'il n'y a vécu que très peu de temps, une plaque commémorative est néanmoins apposée sur la façade de cette maison.

Une plaque est sur la façade de la maison natale de Daniel Balavoine à Alençon.