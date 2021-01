Covid-19. Dix centres de vaccination dans le Calvados pour les plus de 75 ans

La préfecture du Calvados et l'Agence régionale de Santé l'ont annoncé ce mercredi 13 janvier. La campagne de vaccination contre la Covid-19 s'élargit et s'ouvre aux personnes âgées de plus de 75 ans résidant dans le département à partir du lundi 18 janvier. Toutes les personnes éligibles seront contactées par l'Assurance maladie, par mail ou par courrier. Dès lors, ceux qui souhaitent se faire vacciner devront prendre un rendez-vous. La réservation se fait sur le site internet sante.fr ou en appelant un numéro vert gratuit qui devrait être communiqué prochainement par l'Agence régionale de santé.

Les lieux définis pour se faire vacciner dans le Calvados sont les suivants : le CHU de Caen, l'hôpital de Bayeux, l'hôpital de Lisieux, la clinique Notre-Dame de Vire-Normandie, la polyclinique Saint-Martin de Caen, l'ancien site de l'école Lemière à Caen, la Polyclinique du Parc à Caen, à Isigny-sur-Mer (lieu non communiqué), au site Equemauville à Honfleur ou encore dans le pays de Falaise (lieu non communiqué).

Il est également possible de prendre rendez-vous sur Doctolib, Maiia et Keldoc.