Orne. Le parquet relance les investigations sur l'accident de Puisseguin

Le parquet de Gironde relance, en ce début d'année 2021, les investigations sur le dramatique accident de 2015, entre un camion originaire de l'Orne et un autocar, impliquant la mort de 43 personnes.

Le 23 octobre 2015 à Puisseguin (Gironde), un camion appartenant à une entreprise de Saint-Germain-de-Clairefeuille et un autocar de retraités s'étaient percutés. Les deux véhicules avaient immédiatement pris feu et s'en était suivi un dramatique bilan humain. Le dossier judiciaire se dirigeait vers un non-lieu, mais le procureur de Libourne vient de relancer les investigations. S'il souligne que l'accident est dû à l'écart de trajectoire du poids lourd qui s'est encastré dans le car, le parquet pointe aujourd'hui des causalités indirectes qui permettraient la mise en examen de personnes ou d'entreprises qui ont eu par exemple à entretenir les véhicules : mise en cause notamment une barre de fer sur le camion, qui n'était pas à sa place et qui a sans doute crevé un réservoir. Les personnes âgées dans le car, le routier ornais ainsi que son jeune fils ont perdu la vie dans cet accident.