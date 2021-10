Basket (N1M). Caen tout en contrôle dans le derby contre Le Havre

Après six victoires consécutives, les joueurs de Fabrice Courcier abordaient le derby normand mardi 12 janvier, face au Havre, en tant que leaders de la poule de Nationale 1. Au bout d'une période folle et d'une autre plus défensive, les Caennais ont dominé les Seinomarins d'Hervé Coudray et se sont imposés 82 à 67.

Le match

L'adresse face au panier était de mise dès l'entame de la rencontre (11-13, 5'). Les Caennais ont ensuite accéléré (18-13, 7'), avant que les visiteurs ne leur répondent (18-19, 9'). Mais après une dernière minute très offensive, les seinomarins ont égalisé au buzzer (25-25, 10'). Le public s'attend dès lors à une rencontre très animée.

En deuxième période, les deux équipes ont continué sur la même dynamique (33-31, 13'). Plus agressif, le CBC est arrivé à prendre une petite avance (42-34, 17'). Mais à l'approche de la pause, les Havrais se sont rapprochés à 4 points, après 20 minutes de haute volée (48-44, 20').

Les cadres caennais solides aux moments clés

De retour sur le parquet, les défenses ont étonnamment pris le pas sur les attaques (50-48, 22'). C'est alors que les Calvadosiens ont pris la main, notamment grâce au capitaine Moïse Diamé (23 points) (58-50, 28'). À dix minutes du terme, les locaux avaient fait un premier trou (63-51, 30').

Le Havre n'avait plus que dix minutes pour inverser la tendance. Cinq minutes plus tard, l'écart était toujours le même (70-58, 35'). Après une phase défensive (74-59, 38'), le CBC s'est finalement offert une fin de match tout en contrôle et une victoire référence, au-delà du derby (82-67, 40').

Les réactions

Réaction de Fabrice Courcier après la victoire de ses joueurs Impossible de lire le son.

Réaction d'Hervé Coudray après la défaite du Havre à Caen Impossible de lire le son.

La fiche

Caen - Le Havre : 82-67 (25-25, 23-19, 15-7, 19-16). Huis clos.

Caen : Départ : Mordi 3, Thibedore 14, Pope 5, Diame 23, Carey 9. Banc : Saumont 3, Wiscart-Goetz, Ricard-Dorigo 13, Laporal 5, Rigaux 7. Non entrés en jeu : Landry, Nardini. Entr. : Fabrice Courcier.

Le Havre : Départ : Hippolyte 8, Thomas 5, Mondesir 9, Suhard 12, Duport 5. Banc : Gentil 13, Truffert, Turpin 5, Wright 10. Non entré en jeu : Lobreau-Bikindou. Entr. : Hervé Coudray.

Prochain rendez-vous

Les Cébécistes se déplaceront à Paris, au Pôle France, le samedi 16 janvier à 16 heures pour le compte de la 9e journée de Nationale 1.