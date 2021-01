Calvados. Assurance maladie : un arrêt de travail dérogatoire pour faciliter l'isolement

Depuis le dimanche 10 janvier, l'Assurance maladie du Calvados développe un service en ligne pour demander un arrêt de travail, dans le but de faciliter l'isolement des salariés présentant des symptômes de la Covid-19. La structure précise que les indemnités journalières sont prises en charge dès le premier jour pour faciliter les isolements précoces. Pour l'obtention du document, certaines conditions sont à respecter, notamment à la suite de la demande de dérogation, la personne s'engage à passer un test de dépistage dans les deux jours. Le salarié isolé peut ensuite télécharger le justificatif et l'envoyer à son employeur. L'arrêt de travail n'est validé qu'une fois la date du résultat du test de dépistage enregistré sur le site de l'Assurance maladie. Une fois le résultat reçu, le salarié l'indique et ses jours d'indemnités sont calculés en fonction de sa situation. S'il est positif, il est contacté par le service tracing et une prolongation de l'arrêt de travail est établie. S'il est négatif, l'indemnisation prend fin à partir de la date à laquelle le résultat du test a été envoyé.

Plus d'informations sur declare.ameli.fr