Cadeaux. Gagnez votre séjour Homair avec Tendance Ouest

Gagnez vos prochaines vacances, de deux jours à une semaine, en mobile home dans un camping-village Homair, pour 4 à 6 personnes.

Bord de mer, campagne, montagne, lac, ville, piscines, parcs aquatiques… 15 destinations au choix en Bretagne, région Provence-Alpes Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Ile de France ou Corse.

Valeur du séjour entre 500 et 550 €, hors période du 7 juillet au 1er septembre.

Avec trois tirages au sort, vous avez trois chances de gagner ! Rendez-vous vendredi 15 janvier : dans Normandie Matin, entre 9 heures et 9 h 30, dans Just Hits, entre 13 h 30 et 14 heures et dans Ma Normandie, entre 16 h 30 et 17 heures.

Pour vous inscrire, envoyez NORMANDIE par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS).