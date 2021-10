Ouistreham. Rénovation de la façade maritime : un chantier de deux ans annoncé

L'agglomération Caen la Mer a annoncé des travaux de réhabilitation des ouvrages littoraux à Ouistreham et Hermanville-sur-Mer à compter de janvier 2021 et jusqu'en mars 2023. Cette décision fait suite au classement, par arrêté préfectoral, des digues situées sur les deux communes, en tant "qu'ouvrage intervenant dans la sécurité hydraulique". Après un diagnostic effectué en 2019, il a été jugé nécessaire d'effectuer des travaux de régularisation.

Des travaux étalés sur deux ans

De janvier à mars 2021, d'importantes réparations des épis à Colleville-Montgomery, Lion-sur-Mer et Ouistreham-Riva-Bella, de l'émissaire à Hermanville et de parties très dégradées de la digue de Lion-sur-Mer et le confortement de la dune de Colleville-Montgomery seront effectués.

Ensuite, d'octobre 2021 à mars 2022, d'autres travaux de restauration seront menés au niveau de la digue de Lion-sur-Mer, de l'émissaire à Lion-sur-Mer et du béton de la digue de Ouistreham-Riva-Bella.

Pour terminer, d'octobre 2022 à mars 2023, un chantier de réparation des épis dégradés à Hermanville, Lion-sur-Mer et Ouistreham, mais aussi du béton de la cale de mise à l'eau à Colleville-Montgomery achèveront ce long chantier, étendu sur deux ans.

Le coût total des réparations et travaux s'élève à 1 650 000 euros.