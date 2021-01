France-Monde. Joe Biden peut-il réconcilier l'Amérique ?

L'investiture présidentielle de Joseph R. Biden, le 20 janvier, sera doublement en rupture avec les coutumes américaines.

Première rupture : le prédécesseur de Biden ne sera pas là pour lui serrer symboliquement la main. Donald Trump refuse d'admettre sa défaite, bien que la Cour suprême – en majorité de droite – ait rejeté toutes ses demandes d'annuler le scrutin.

Seconde rupture : il n'y aura peut-être pas de public. Ou très peu. Alors que d'habitude l'événement attire une foule immense, la maire de Washington demande aux Américains de rester chez eux pour regarder la cérémonie à la télévision ! Elle veut éviter aux supporters de Biden d'être attaqués par des partisans de Trump. Ces derniers ont en effet montré le 6 janvier de quoi ils étaient capables. Et leurs ligues les appellent à revenir “montrer leur colère” dans la capitale fédérale…

Mais juste après son serment présidentiel, Biden fera, lui aussi, quelque chose de sans précédent. Entouré de trois ex-présidents – un républicain, George W. Bush, et deux démocrates, Barack Obama et Bill Clinton – il se rendra au cimetière national d'Arlington pour appeler solennellement les Américains à retrouver l'unité.

Ces étrangetés montrent des Etats-Unis en proie à un séisme moral : “le plus grave depuis la guerre de Sécession”, n'hésitent pas à dire des éditorialistes.

Les fractures de la société américaine

Plusieurs lignes de fracture traversent en effet les Etats-Unis :

– la division ancienne et toujours brûlante entre Noirs et Blancs, à laquelle s'ajoute la division plus récente entre les Latinos, de plus en plus nombreux, et les Américains de souche découvrant leur propre déficit démographique ;

– la division croissante entre riches et pauvres, un peu plus mise en lumière par l'épidémie de Covid-19 qui frappe en grande majorité les populations les plus démunies ;

– la division qui sépare, comme deux planètes différentes l'Amérique profonde et l'Amérique des élites politiques et culturelles : la seconde ne cachant pas le mépris que lui inspire la première ;

– ces trois divisions ayant été envenimées par la Maison Blanche sous Donald Trump, qui a poursuivi pendant quatre ans une politique jouant sur les divisions américaines au lieu d'y remédier.

Joe Biden, quant à lui, a fait sa campagne présidentielle sur le thème de la réunification morale de l'Amérique. Il se pose en homme de l'empathie et de la réconciliation. Mais pourra-t-il changer les choses en ce sens ?

Durs défis pour Biden

Le haut establishment démocrate, qui partage peu la bienveillance sociale de Biden et contrôle en partie le Congrès, ne souhaite pas faire d'efforts en direction des milieux populaires blancs qu'Hillary Clinton en 2016 avait appelés dédaigneusement “les minables” : mot qui ne lui avait pas porté chance.

De son côté, l'Amérique trumpiste, ancrée dans ces milieux méprisés, voit Biden et la nouvelle majorité démocrate du Congrès comme un retour de ces “élites de la côte Est” qu'elle abomine.

Brochant sur le tout, l'autre tâche urgente de Biden est de relancer l'économie… Il a les faveurs de Wall Street qui a salué sa victoire en novembre. Mais ces faveurs-là sont changeantes. Et ce n'est pas Wall Street qui aidera le président à faire les réformes fiscales et sociales souhaitées par la gauche du parti démocrate.