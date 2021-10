Normandie. Un partenariat pour développer la formation de la métallurgie

Une convention de partenariat a été signée lundi 11 janvier à l'abbaye aux Dames de Caen, par Hervé Morin, président de Région, et Jean-François Meyer, président de l'UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie) Normandie, pour développer l'orientation, l'emploi et la formation dans le domaine de la métallurgie sur le territoire. "Ces accords signés avec les professionnels définissent une collaboration s'appuyant sur l'observation de l'évolution des compétences attendues par les entreprises, une adaptation de l'offre de formation qui répond aux besoins de recrutement et d'attirer vers des métiers d'avenir comme la métallurgie", a précisé Hervé Morin. Dans la région, la métallurgie est le second secteur le plus important dans l'industrie.