Grippe A : nouvelle fermeture d'école

C'est au tour de l'école maternelle Paul Gernez à Caen de fermer par arrêté préfectoral pour suspicion de grippa A H1N1. L'arrêté prend effet ce soir, jeudi 26 novembre et est valable jusqu'au mardi 2 décembre inclus.



Les élèves de ces classes, fermées à toute activité scolaire et péri-scolaire, sont invités à rester chez eux, à consulter leur médecin traitant en cas d'apparition de symptômes et à appliquer les conseils donnés pour limiter les risques de contagion.



Dans tous les cas et pour l'ensemble des établissements scolaires, il est demandé aux familles de ne pas scolariser leur enfant s’il présente des symptômes grippaux, notamment fièvre et toux et de consulter leur médecin.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire