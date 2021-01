Calvados. Covid-19 : une centaine de pompiers vaccinés dans le département

La campagne de vaccination a débuté dans les établissements de santé de Caen, mais aussi pour les sapeurs-pompiers du Calvados, âgés de plus de 50 ans et à risques. "Nous avons eu l'autorisation de donner les premières piqûres dès le 6 janvier dernier. Nous avions anticipé en amont le début de cette vaccination", explique le colonel Pierre-Yves Le Houssel, médecin chef du Service départemental d'incendie et de secours du Calvados. C'est via un sondage sur Internet que les sapeurs-pompiers ont pu exprimer leur envie ou non d'être vaccinés. "Nous avions repéré au préalable 416 personnes éligibles à la vaccination sur les 2 200 sapeurs pompiers professionnels et volontaires du département. Nous avons reçu 300 réponses. 143 positives, une cinquantaine indécises et une centaine négatives", poursuit le médecin. Pour l'heure, 63 sapeurs pompiers ont été vaccinés, 50 autres professionnels le seront prochainement. "Dès que nous aurons l'autorisation, la campagne sera ouverte à l'ensemble des sapeurs-pompiers et des personnels de l'établissement", termine-t-il.

• Lire aussi : Caen. La vaccination des professionnels de santé a débuté au CHU