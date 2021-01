Caen. La vaccination des professionnels de santé a débuté au CHU

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté mercredi 6 janvier, au CHU de Caen. L'établissement a déjà reçu 5 000 doses et doit en recevoir autant ce jeudi 7 janvier. Le vaccin est pour l'instant réservé aux professionnels de santé volontaires de plus de 50 ans ou ceux pouvant développer une forme grave. Une liste de 1 500 personnes cibles des différents services de l'hôpital a été dressée. Chaque soignant doit passer une pré-consultation, lui permettant d'obtenir un certificat d'éligibilité, avant de se diriger au centre de vaccination situé au rez-de-chaussée de l'établissement, à côté de l'amphi Œuf. Pascale Maragnes, docteur en cardiologie pédiatrique âgée de 60 ans, a décidé de se faire vacciner dès le premier jour. Elle veut montrer l'exemple. "Je n'ai rien senti et il faut dire que je l'attendais ce vaccin. Je suis convaincue, pour que l'on puisse revivre."

Chaque personne vaccinée patiente 15 minutes dans la salle de repos, sous l'œil d'un médecin. Elle doit ensuite prendre rendez-vous pour la deuxième injection qui aura lieu trois semaines plus tard.

Jusqu'à 250 vaccinations peuvent être effectuées par jour au CHU de Caen. Dès ce jeudi 7 janvier, le CHU peut également vacciner les personnels soignants de ville, avec les mêmes critères. Ils peuvent d'ores et déjà s'inscrire en ligne, sur le site internet du CHU.