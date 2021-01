Caen. Rénovation des réseaux d'eau en ville : les conséquences sur les habitants

À compter de ce lundi 11 janvier, la Ville de Caen et l'agglomération Caen la Mer lancent des travaux de restauration des réseaux d'eau potable et d'eaux usées des rues Général-Giraud et de l'Oratoire, dans le centre de Caen, jusqu'en octobre 2021. Un chantier d'une dizaine de mois, qui aura des répercussions sur la circulation et le stationnement. La municipalité précise que "les canalisations sont vieillissantes et des fuites apparaissent fréquemment, qui nécessitent des coupures régulières sur l'ensemble du réseau d'alimentation". Pendant la première partie des travaux, jusqu'au 5 mars 2021, le stationnement et la circulation sont interdits rue de l'Oratoire (entre la rue Giraud et la rue Mélingue) et rue des Jacobins (entre la rue Docteur-Pecker et la rue de l'Oratoire). De plus, la circulation des cyclistes est interdite rue Général-Giraud (de la rue des Carmélites jusqu'à la rue de l'Oratoire). Enfin, le stationnement n'est également plus possible rue Général-Giraud (entre la rue de l'Oratoire et la rue des Carmélites) ainsi que sur onze autres emplacements entourant ce secteur.

Dix mois de travaux

La Ville de Caen et l'agglomération Caen la Mer indiquent que le chantier suivra un calendrier établi. De janvier à juin, l'ensemble des réseaux d'eau potable et d'eaux usées ainsi que les raccordements seront renouvelés. Ensuite, de juin à août, les réseaux de gaz et d'électricité seront changés eux aussi. Pour finir, de septembre à octobre, la chaussée et les trottoirs seront refaits. Pendant cette période, des déviations seront mises en place pour les cyclistes et automobilistes. Pour toutes les personnes habitant ou travaillant dans le secteur, un médiateur est disponible pour répondre à toutes les problématiques pouvant survenir pendant cette période de travaux. Il est joignable au 06 87 00 59 84, du lundi au vendredi, ou par mail : c.lamboley@caen.fr.