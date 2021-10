Doudeville. Pour une question d'impôts, il s'en prend au maire de sa commune

Se plaignant d'impôts fonciers trop élevés, le prévenu envoie des mails d'insultes au maire de sa commune, Doudeville, le menaçant entre autres "d'un carnage" s'il n'obtient pas un rendez-vous. Le maire dépose plainte le 20 février 2020.

Déjà connu pour des faits de violences

Cherchant à minimiser ses actes, le mis en cause fait profil bas à la barre et dit avoir envoyé un mail d'excuses par la suite. Détenteur d'armes, il affiche une condamnation à son casier judiciaire pour violences. Le ministère public note dans cette affaire "des éléments caractérisés". La défense évoque "une vie de traumatismes". À l'audience du jeudi 7 janvier, le tribunal décide de le condamner à une peine de six mois de prison avec sursis probatoire de deux ans.