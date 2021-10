Le Havre. Un pavillon détruit par les flammes, deux familles relogées

Un incendie s'est déclaré dans une maison de 100 m2 lundi 11 janvier vers 8 heures, rue Bouteillerie au Havre. Le pavillon, avec sous-sol et combles non aménagées, était entièrement embrasé à l'arrivée des pompiers. Les flammes se sont propagées à la maison mitoyenne. Les deux familles (deux adultes et un enfant ainsi que deux adultes et deux enfants) étaient déjà sorties de leurs habitations avant l'arrivée des secours. Personne n'a été blessé, mais les deux foyers vont devoir être relogés.

L'incendie a également provoqué une coupure d'électricité pour 70 foyers. L'opération aura nécessité l'intervention de 28 pompiers.