Hockey sur glace (Division 1). Les Drakkars de Caen rechaussent enfin les patins !

Après neuf semaines d'arrêt dû au confinement, Loup Benoît et ses partenaires ont de nouveau goûté aux joies des matchs en affrontant deux fois les Bisons de Neuilly-sur-Marne en amical (une défaite 6-3 puis une victoire 8-5). Ces deux matchs appellent une reprise de la Division 1 le samedi 23 janvier, même si l'entraîneur Luc Chauvel se montre plus mesuré. "On s'est entraîné tout le temps La date du 23 janvier nous offre un but, mais ça reste sous conditions, car il reste pas mal de clubs en D1 qui ne veulent pas jouer à huis clos." Si le technicien appelle de ses vœux un enchaînement des matchs, même en semaine, en 2021, cette donne pourrait ne pas faire consensus parmi ses confrères. Encore une fois, seule la patience sera de mise.