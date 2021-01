Sport. La reprise du football amateur étudiée par la Fédération française

Dans un communiqué, publié après son comité exécutif, la Fédération française de football a évoqué les "principes que les Ligues et les Districts s'accordent à adopter" après de nombreuses réunions. Tout mettre en œuvre pour tenter d'arriver à terminer au moins la phase aller dans l'ensemble de ses championnats, annulation de l'ensemble des coupes régionales et départementales, aucune rencontre disputée après le 30 juin 2021 ou encore l'application stricte du nombre d'accessions et de relégations prévu en début de saison, tous les axes ont été officialisés. Pour arriver à cela, plusieurs chemins sont exposés : la "solution A" prévoit de mener les championnats en l'état, avec deux issues si c'est le cas les montées/descentes se font normalement, si ce n'est pas le cas, un classement au quotient sera appliqué, comme la saison dernière. La "solution B" prévoit d'arrêter à la fin de la phase aller puis organiser un mini-championnat (ou playoffs) d'accession ou de relégation. Reste à attendre, désormais, que le gouvernement évoque une date potentielle de reprise.