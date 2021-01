Rouen. Feux follets : une page de fantaisie et de magie à l'aître Saint-Maclou

L'artiste rouennais Nikodio a conçu, en collaboration avec Pix3l et le musicien Frédéric Jouhannet, une installation in situ à l'aître Saint-Maclou. Amusante et décalée, elle ressuscite les morts. Nikodio nous parle de ce projet original.

Quelles ont été tes sources d'inspiration ?

Ce mapping fait suite à un premier projet que j'ai réalisé au printemps dernier pour mettre en valeur l'aître Saint-Maclou : l'application pour smartphone dansemacabre. Cette application permet à la fois une visite historique de l'aître mais offre aussi une vision fantaisiste grâce à ma vidéo Dansez les morts ! Avec un Pico projecteur, je donnais vie aux murs en projetant des images animées du chat de l'aître et des squelettes. Dans l'installation Feux follets, on retrouve les mêmes personnages et le même univers, mais la technique est bien plus complexe, puisqu'on parvient à donner l'illusion que les murs s'ouvrent vraiment sur une autre dimension. On retrouve le chat de l'aître, qui est une figure emblématique des lieux, et les squelettes dansant. J'ai souhaité créer une danse macabre joyeuse qui offre du rêve au spectateur, c'est pourquoi je me suis inspiré des cartoons. On remarquera notamment un clin d'œil aux Silly symphonies de Disney. C'est une histoire sans parole, uniquement visuelle et musicale.

Quelles furent les contraintes imposées par le site ?

C'est la première fois que je travaille sur un bâtiment historique classé. L'installation devait être projetée dans la galerie ouest, un espace de déambulation qui s'étend sur 25 mètres, et cet espace ne devait surtout pas être encombré. On change vraiment d'échelle par rapport à ma création pour l'application ! Il fallait aussi se plier aux contraintes structurelles, le manque de recul, les plexiglas qui protègent certaines pierres sculptées, l'alternance de matériaux, le relief du mur. Nous devions installer tous les éléments techniques avec le plus de discrétion possible pour qu'ils se fondent dans le décor.

Quelles ont été les méthodes de travail ?

C'est vraiment le fruit d'un travail collectif. Il y a eu déjà une longue période de repérage sur le lieu, puis j'ai élaboré le scénario et le story-board que j'ai ensuite soumis à l'équipe de Pix3l. Avec son aide, nous sommes parvenus à donner de la profondeur à ces vidéos, comme si les murs s'ouvraient littéralement pour laisser passer les personnages animés. Florian Harel était en charge des effets 3D. Grâce à lui, les feux follets sont entourés d'une aura, les murs semblent s'ouvrir, ce qui contribue vraiment à la magie de cette installation. Sylvain Vuilleret et Anne-Charlotte Gellez ont géré la technique, et Fredéric Jouhannet, alias Rédèr Nouhaj, a réalisé la bande-son : une musique intrigante des Balkans qui contribue à créer une atmosphère de mystère.

Pratique. Du mardi au dimanche de 17 heures à 19 heures, jusqu'au 20 février, à l'aître Saint-Maclou à Rouen. Gratuit. aitresaintmaclou.fr