Argentan. Sept blessés, dont quatre enfants, dans un accident entre deux voitures

Un accident de la route s'est produit entre deux voitures, sur la rocade ouest d'Argentan, dans le sens Ecouché/Paris, samedi 9 janvier, peu après 19 heures. Sept personnes étaient à bord des deux véhicules.

Deux hommes âgés de 22 et 35 ans, une femme de 38 ans, ainsi que quatre enfants de 2, 6, 8 et 10 ans ont été légèrement blessés et transportés au Centre hospitalier d'Argentan par treize sapeurs-pompiers d'Argentan et d'Ecouché.