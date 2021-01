Caen. Galette des rois : cette année, c'est 100 % fait maison !

En ce mois de janvier, l'odeur de la galette à la frangipane se répand dans toutes les boulangeries du coin, n'en déplaise aux plus gourmands. Cette année, pourquoi ne pas confectionner soi-même sa galette, classique ou originale, sa fève et même… sa propre couronne des rois ? Grâce à Julie Mouchel et Marie Waret, préparer cette denrée va devenir un moment chaleureux et convivial.

Galette classique ou originale, au choix !

Julie et ses folies, alias Julie Mouchel partage sur son blog et sa page Instagram de nombreuses recettes, classiques comme originales. Sa dernière, la couronne des rois briochée aux fruits confits donne l'eau à la bouche. Julie délivre ses secrets de fabrication à travers un tuto bien détaillé. Pour la blogueuse, la galette, c'est un moment de plaisir et de partage : "C'est un dessert ludique, où je dirais que tout le monde a son rôle à jouer, de celui qui va découper les disques de pâte feuilletée à celui qui va disposer la crème ou la compote en passant par le chanceux qui déposera la fève." On ne peut le nier, la frangipane est un grand classique qui séduit les gourmands. Pour Julie, il est possible de laisser place à sa créativité en mixant les goûts : "L'année dernière, j'ai réalisé une frangipane au citron et au Limoncello, cela apporte un peu de fraîcheur."

Confectionner sa propre fève

Lors de la dégustation de la galette, chacun rêve d'atteindre le joyau, de dénicher la fève afin de devenir le roi ou la reine. La créativité de Julie Mouchel semble n'avoir aucune limite : "On peut faire de la pâte auto-durcissante, ce n'est vraiment pas compliqué à faire." Elle poursuit en détaillant : "Vous prenez une dose de sel, deux doses d'eau et une de bicarbonate de soude, vous faites chauffer tout cela à feu doux dans une casserole." Après cela, on obtient une pâte compacte qu'il faut glisser dans un récipient fermé. Une fois reposée, la fève doit sécher deux à trois jours à température ambiante. Il ne vous reste plus qu'à la décorer, avec une peinture alimentaire.

Une jolie couronne fait maison

Faire sa propre couronne des rois, voilà un projet ambitieux, mais pas si complexe. La créatrice Marie Waret, de Couz'humains, conseille aux lecteurs de faire cette activité en famille. "On peut faire tracer un patron sur du papier ou du carton, puis découper en pointe ou en créneaux", selon les préférences. Une fois muni de strass, feutres, peintures ou de gommettes (les petits adorent ça), il ne reste plus qu'à exprimer sa créativité. Et pour les plus créatifs et équipés, il est également possible de faire une couronne en tissu, elle aussi est réutilisable.

Pratique. Les conseils et recettes de Julie sont à retrouver sur son site internet : julieetsesfolies.fr et son compte Instagram Julie_et_ses_folies. Il est possible de la contacter via : mail@julieetsesfolies.fr. Marie Waret de Les couz'humains est joignable sur Facebook et Instagram ou au 06 03 99 93 14.