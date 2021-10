Grand-Couronne. Il ouvre le gaz dans son appartement, son immeuble évacué

Un immeuble de Grand-Couronne, situé rue Georges-Braque, a dû être évacué pendant environ 1 h 30, vendredi 8 janvier. Les pompiers ont été dépêchés sur place à 18 h 15, alors qu'un habitant du 4e étage, âgé de 90 ans, avait ouvert le gaz dans son appartement, menaçant de mettre fin à ses jours. "En raison d'une forte odeur de gaz et de relevés significatifs sur les appareils de détection, la décision d'évacuer le bâtiment a été prise", indique le Service départemental d'incendie et de secours. Au total, 18 personnes ont été évacuées et trois autres, à mobilité réduite, confinées dans leur logement. Le gaz a été coupé par GRDF. Les résidents évacués ont pu regagner leur logement après l'aération et la sécurisation des lieux.

Le nonagénaire a quant à lui été hospitalisé à Elbeuf.