Le Havre. Sur la Zone industrialo-portuaire, trois ponts réservés à la circulation aux heures de pointe

Pour permettre plus de fluidité dans la Zone industrialo-portuaire (ZIP) du Havre, les Pont 7, Pont 7 Bis et Pont Rouge seront réservés à la circulation terrestre, du lundi au vendredi (hors jours fériés), de 7 h 15 à 8 h 15, de 12 h à 13 h et de 16 h 45 à 17 h 30. Ces plages horaires ont été déterminées à la suite d'une enquête sur la mobilité des trois principaux ponts empruntés par les salariés ou transporteurs routiers, sur lesquels le trafic peut atteindre 1 600 véhicules à l'heure.