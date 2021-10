Manche. Météo : le plan grand froid déclenché dans le département

Une baisse des températures est attendue pour les jours à venir dans le département de la Manche. La préfecture a donc déclenché ce vendredi 8 janvier le niveau 1 du plan "grand froid". La Manche est d'ailleurs placée en vigilance jaune neige-verglas à partir de 21 h ce vendredi, et jusqu'à 11 h samedi matin. La température ressentie samedi 9 janvier sera de - 7°C le matin et 0°C l'après-midi, et de - 5°C dimanche 10 janvier au matin et 6°C l'après-midi. La préfecture demande à tous les acteurs locaux (dont mairies - CCAS - services sociaux) d'être vigilants "aux personnes vulnérables : personnes vivant dans la rue, personnes ayant un logement mais isolées, personnes occupant un logement dépourvu de chauffage, personnes de santé précaire".